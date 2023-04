Verein „Bewegt Euch“ in Musberg

Ein Jugendlicher hat mit Frank Stäbler gerungen. Möglich gemacht hat das der Verein „Bewegt Euch“, der sich für die sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen einsetzt.















Mit schnellen, flinken Bewegungen versucht der 19-Jährige Ehsanullah seinen berühmten Gegner zu fassen, um ihn mit beiden Schultern auf die Matte zu bringen. Das gelingt ihm, und Frank Stäbler ist sichtlich erstaunt: „Wow, du bist gut. Vor allem so schnell“, ruft er Eshanulla, etwas außer Atem, zu. Die beiden Ringer befinden sich im Musberger Wohnzimmer von Frank Stäbler, bei einem exklusiven Training.

Möglich gemacht hat das der Verein „Bewegt Euch“ aus Tübingen, für den Ringer Frank Stäbler Botschafter ist. „Als ich die Anfrage für das Training bekam, war mir sofort klar, da mache ich mit“, sagt Stäbler. „Mein Vorbild Muhammed Ali hat mir vorgelebt, dass man sich Zeit für seine Fans nehmen muss, und das versuche ich immer umzusetzen.“

Der Verein „Bewegt Euch“ wurde von Lisa Federle, Jan Josef Liefers und Michael Antwerpes während der Coronapandemie gegründet. „Zu dieser Zeit wurden Kinder und Jugendliche absolut vergessen, vor allem in Bezug auf Sport und Bewegung“, sagt die Tübinger Notärztin Lisa Federle. Deswegen sei die Idee entstanden, genau diese vergessene Gruppe zu unterstützen. „Seit 2021 fördern wir unterschiedliche Sportangebote in Deutschland, zum Beispiel für Kinder aus sozialschwachen Umfeldern“, so Federle. Der Verein unterstützt zum Beispiel Schwimmkurse oder sponsert Sportausrüstung.

Ringen ist seine Leidenschaft

So entstand auch der Kontakt zur Familie Hussaini aus Afghanistan. Da Vater Ali Hussain Hussaini als Fahrer für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Kabul tätig war, konnten er und ein Teil seiner Familie nach der Machtübernahme durch die Taliban von der GIZ nach Deutschland geholt werden. Der 19-Jährige Ehsanullah konnte jedoch wegen seines Alters nicht mit. Erst vier Monate und viele Behördengänge später durfte auch Ehsanullah nach Deutschland einreisen und seine Familie wiedersehen. Diese lebt nun im Landkreis Calw, wo Ehsanullah zur Schule geht, Fußball spielt und beim KSV Ispringen ringt. „Ich ringe schon seit ich drei Jahre alt bin und da ich in derselben Gewichtsklasse wie Frank Stäbler bin, war es ein großer Traum von mir, ihn mal zu treffen“, sagt Ehsanullah.

Diese Freude und auch ein wenig Nervosität sind dem 19-Jährigen im Ringer-Wohnzimmer des Weltmeisters deutlich anzumerken. Spätestens nach dem Kampf, als Stäblers Lob durch den Raum hallt, strahlt Ehsanullah über das ganze Gesicht. „Du lernst sehr schnell und hast eine gute Technik. Trainiere hart und träume groß, dann stehen dir alle Türen offen“, macht ihm Frank Stäbler Mut.

Ein Trikot als Erinnerung

Der dreifache Weltmeister und Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2021 ist nicht nur von Ehsanullahs Ringerfähigkeiten begeistert: „Mich rührt es sehr, dass jemand der so viel mitmachen musste wie Ehsanullah, den Wunsch äußert, mit mir zu ringen. Ich an seiner Stelle hätte sicher 100 andere Wünsche gehabt. Das ehrt mich sehr und macht mir klar, wieso ich diesen Traum heute erfüllt habe.“ Neben den Erinnerungen und Fotos von diesem Tag darf Ehsanullah noch etwas ganz Besonderes mit nach Hause nehmen: Das echte Trikot von Stäbler, in dem dieser Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 gewonnen hat.

Der Verein

Ziel

Viele Kinder und Jugendliche kamen während der Coronapandemie zu kurz. Sport und Bewegung waren kaum möglich, die Gesundheit musste leiden. Der Verein „Bewegt Euch“ weist auf die negativen Folgen hin. Er fördert und unterstützt die sportliche Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in Verein, Schule und Familie und will vor allem sozial benachteiligten und behinderten jungen Menschen sowie Kindern mit Migrationshintergrund helfen. Dafür benötigt der Verein die Unterstützung von Paten, Spendern und Mitgliedern.

Kontakt

Wer finanzielle Unterstützung braucht, um seinen Lieblingssport ausüben zu können und jünger als 18 Jahre ist, kann sich bei dem Verein per E-Mail melden unter info@bewegteuch.com.