Wald im Kreis Esslingen Wegen Brandgefahr: Generelles Rauchverbot im Wald

Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März tritt das generelle Rauchverbot im Wald in Kraft. Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk erinnert daran. Doch was steckt dahinter?