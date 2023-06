1 Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg steuert auf eine finanzielle Schieflage zu. Foto: dpa/Jan Woitas

Schon in diesem Jahr konnte die Verbraucherzentrale Stellen nicht besetzen, weil Geld fehlt. Die Mitglieder befürchten, dass es noch schlimmer kommen könnte – und die Beratung leidet.















Dass die Lage ernst ist, zeigt sich manchmal an der Zeit, die Dinge in Anspruch nehmen. So auch bei der Mitgliederversammlung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Mai. Gut dreieinhalb Stunden diskutierten Verbandsvertreter und andere Mitglieder – ungewöhnlich lange, wie ein Teilnehmer berichtet. Das Problem: Die Verbraucherschützer steuern schon in diesem Jahr auf ein dickes Minus zu. 2024 könnte es noch schlimmer werden, wenn das Land nicht gegensteuert, fürchten die Mitglieder in einer am Ende verabschiedeten Resolution.