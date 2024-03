Veranstaltungsreihe im Kreis Esslingen: Geldanlagetipps für Frauen

1 Weniger Frauen als Männer legen ihr Geld am Kapitalmarkt an. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am 8. März ist Weltfrauentag. Ein großes Thema sind auch die Finanzen von Frauen. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen startet dazu eine Veranstaltungsreihe. Zum Auftakt spricht Gabriele Widmann, Protagonistin des Finanz-Podcasts „Money on Her Mind“.











Christine Wick ist eine Ausnahme: Die Bereichsleiterin Vertriebsmanagement Private Kunden & Digitaler Vertrieb bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) ist qua Amt Expertin in Sachen Geldanlagen. Dagegen tut sich der Großteil aller Frauen schwer mit dem Thema, wie Studien zeigen. Dagegen will die KSK mit einer neuen Veranstaltungsreihe etwas tun. Start ist kurz nach dem Weltfrauentag an diesem Freitag, 8. März.

„Es besteht auf jeden Fall Bedarf“, ist sich Wick sicher. Die Lohnlücke zwischen Mann und Frau, die in Deutschland zuletzt 18 Prozent pro Stunde betrug, wirke sich auf das Sparverhalten aus. Frauen hätten weniger Vermögen. Und deutlich mehr Männer legten ihr Geld am Wertpapiermarkt an als Frauen. Diese seien in der Regel risikoscheuer, setzten eher auf Anlageformen wie Tagesgeld. Zwar gebe es auch dafür wieder Zinsen. Doch die Inflation könne man damit nicht schlagen, so Wick. „Dabei ist es, wenn man weniger Geld hat, das man einsetzen kann, umso wichtiger, eine entsprechende Rendite zu generieren“, findet die KSK-Expertin – auch mit Blick auf die Alterssicherung. „Nur auf sichere Anlagen zu setzen, reicht nicht aus.“

Podcasterin Gabriele Widmann kommt nach Esslingen

Die KSK hat zwar in ihrer Kundschaft schon einen relativ hohen Anteil an Frauen, die am Kapitalmarkt investieren: 50 Prozent der Depots seien in weiblicher Hand. Dennoch will sie weitere Hürden und Ängste abbauen – mit einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Frauen und Finanzen – Frauen unter sich“. Den Auftakt bildet ein Gesprächsabend mit Volkswirtin Gabriele Widmann am Mittwoch, 13. März, um 18.30 Uhr, im Kronensaal der Kreissparkasse in Esslingen. Mit ihrem Finanz-Podcast für Frauen „Money on Her Mind“ erreiche die Finanz- und Research-Expertin der DekaBank mit Themen rund um Wertpapiere, Female Empowerment sowie finanzielle Unabhängigkeit eine immer größer werdende Fangemeinde, heißt es von der KSK. „Gabriele Widmann ist eine absolute Expertin, die gesamtwirtschaftlich toll erklären kann und wichtige Basics vermittelt, die ich brauche, um zu verstehen, wie sich Anlagen entwickeln und welche Einflüsse es gibt“, sagt Wick. An dem Abend sind nur Frauen zugelassen. Unter sich trauten sie sich eher mal, auch detaillierte Fragen zu stellen, erklärt Wick. Allerdings werde Tobias Urban im Anschluss Spezialitäten aus seiner Berkheimer Macaron-Manufaktur anbieten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung unter www.ksk-es.de erforderlich.