1 Das Straßenkunstfestival begeistert jährlich tausende Besucher. Foto: Ines Rudel

Musik, Kunst und Akrobatik gibt es am Samstag – dazu etwas Kampfsport. Sonntags folgt ein traditioneller Markt und etwas Jazz: Das Wochenendprogramm in und um Esslingen zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite.















Ins Wochenende mit Rock’n’Roll: Wer mit Musik ins Wochenende starten möchte, den lädt die Kulturinitiative Blues in Town am Freitag, 5. Mai, um 20.30 Uhr in die Talstraße 15 in Wernau zur Veranstaltung mit der Band „The Ponycars“ ein. Laut Veranstalter gehören splitternde Tasten und virtuose Soli zum Aushängeschild der Band. Das Trio besteht aus Sänger Daniel, der ebenso Keyboard spielt, Klemens Fregin am Schlagzeug und Tobias Fritzen am Kontrabass. Der Eintritt ist frei.

Straßenkunstfestival: Am Samstag, 6. Mai, wird die Esslinger Innenstadt wieder gefüllt mit Magie, Musik und Akrobatik. Von 12 bis 19 Uhr findet zwischen Bahnhofstraße, Postmichelbrunnen und Küferstraße das Straßenkunstfestival statt, das jährlich rund 14 000 Besucher in die Stadt lockt. Maler, Jongleure und Akrobaten verwandeln die Straßen in eine lange Manege. Natürlich gibt es auch etwas für die Ohren: Von poetischen Liedern bis Rock wird ein bunter Klangteppich geboten. Der Eintritt ist frei.

Kampfsport in Esslingen: Bei der Maximus Fight Night II wird es am Samstag, 6. Mai, im Esslinger Eisstadion roh. Bei dem Kickboxevent treten in 16 Kämpfen 32 Kampfsportler gegeneinander an. Sowohl Frauen als auch Männer kämpfen in unterschiedlichen Gewichtsklassen nach K1-Regeln. Unter anderem treffen in Titelkämpfen Charly Glaser auf Julia Ott und Daniel Mark auf Valentin Knau. Einlass ist ab 16 Uhr. Karten sind ab 40 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Regionaler Markt: Das Freilichtmuseum Beuren veranstaltet am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr einen regionalen Markt für Saatgut, traditionelle Obst- und Gemüsesorten und Kräuter. Nebenbei geben Gartenexperten Ratschläge für den heimischen Anbau und es wird Führungen durch die Gärten und Streuobstwiesen des Freilichtmuseums geben. Der Museumseintritt kostet sieben Euro.

Jazz am Sonntag: Das Wochenende bei Jazzmusik ausklingen lassen, ist am Sonntag, 7. Mai, um 20 Uhr im Kulturzentrum Dieselstraße in Esslingen möglich. Es spielt das Renaud Garcia-Fons Trio mit seinem aktuellen Programm „Revoir Paris“. Renaud García-Fons gilt als einer der virtuosesten Kontrabassisten. Er wird begleitet von David Ventucci am Akkordeon und Stephan Caracci am Vibrafon sowie Schlagzeug. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 28 Euro, im Vorverkauf 25 Euro.