1 An Ostersonntag kann in Esslingen getanzt werden. Foto: pexels

Stadtführungen durch Esslingens Altstadt, Techno im Dick-Areal, eine Theaterpremiere und Progressive Rock in Ostfildern. An diesem Wochenende gibt es in Esslingen und Umgebung viel zu erleben – fünf Veranstaltungstipps.















Wer über die Osterfeiertage in Esslingen ist, kann einiges erleben. Wir zeigen, welche Veranstaltung wann und wo stattfindet.

Premiere An diesem Donnerstag, 6. April, wird im Esslinger Schauspielhaus Dawn Kings Theaterstück „Foxfinder“ gezeigt. Es handelt von einem agrarischen Landstrich in einem totalitären England, wo Feindbilder und faschistoide Strukturen herrschen. Los geht es um 19.30 Uhr.

Durch die Altstadt Die zehn wichtigsten Highlights der Stadt sind Teil einer Führung durch Esslingen. Nach dieser Tour weiß jeder, woher der Hafenmarkt seinen Namen hat, kennt die Geschichte rund um den Postmichel oder versteht die besondere Bedeutung der wichtigsten Esslinger Kirchen, schreibt die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Angeboten werden die Touren an Karfreitag, 7. April, 17.30 Uhr; Samstag, 8. April, 14 Uhr; Ostersonntag, 9. April, 11 Uhr; Ostermontag, 10. April, 14 Uhr.

Poetry Slam Im Komma treffen sich Schreibende aller Art am Karfreitag, 7. April, und tragen ihre selbstverfassten Stücke vor. Der Slam in Esslingen wird präsentiert von Jana Kastner und Nikita Gorbunov. Los geht es um 19.30 Uhr.

Progressive Rock Die Band Triptonus aus Wien macht am Samstag, 8. April, Halt im Zentrum Zinsholz in Ostfildern. Progressive Rhythmen, psychedelischen Soundlandschaften und orientalisch angehauchten Klängen zeichnen den Sound der Musiker aus. Als Support spielt Prynum aus Stuttgart. Los geht es um 19.30 Uhr.

Rave Im Dick wird an Ostersonntag, 9. April, im Rahmen der Reihe Warehouse Rave Techno aufgelegt. Mit dabei sind Dr. Peacock, MC Da Mouth of Madness, DORIS, Basskiller, Laugherboy, Zelecter, Jin Du Jun, M!BO, Nico Peschel, NX03 und Scove + Veyla. Los geht es in der Kollwitzstraße um 22 Uhr.