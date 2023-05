1 Am Donnerstag ist Vatertag. Foto: Ingo Bartussek - stock.adobe.com/Ingo Bartussek

Nach der Wanderung mit dem Bollerwagen den Grill anschmeißen: das typische Programm am Vatertag. Über was freuen sich Papas wirklich? Alternative Tipps für Väter – von Vätern.















Am Donnerstag, 18. Mai, wird in Deutschland der Vatertag zelebriert. Für viele ein Anlass, um mit Bollerwagen und Bier loszuziehen. Im Netz häufen sich neben der klassischen Wanderung auch Tipps wie ein Whiskey – und Craftbeer-Tasting oder der Besuch in einem Sportmuseum, da „Männer im Allgemeinen an Autos und Sport interessiert sind“, schreibt die Ratgeber-Plattform „Helpster“.

Dabei treffen diese Tipps nicht immer den Geschmack aller Väter. Auf Anfrage unserer Redaktion verrieten einige Papas, über was sie sich am Vatertag wirklich freuen:

Ausschlafen: „Kommt oft viel zu kurz, aber einfach mal ausschlafen können ist wirklich viel Wert.“

Frühstück ans Bett: „Das gab es schon zum Muttertag, aber auch Papas freuen sich über einen frischen Kaffee und Frühstück im Bett.“

Blumenstrauß – aus Lego: „Normale Blumen sind zwar auch schön, aber ein Blumenstrauß aus Lego macht mehr Spaß. Außerdem kann man ihn gemeinsam zusammenbauen.“

Kräuter schenken: „Besser als Blumen finde ich aber Kräuter oder Tomatenpflanzen. Davon hat man lange was. Die Kräuter kann man auch beim Grillen gut gebrauchen.“

Generationen-Wanderung: „Auch als Papa ist es wichtig, an seinen eigenen Papa zu denken. Das lässt sich gut mit einer Wanderung oder einem gemeinsamen Essen verbinden. Natürlich auch mit Bier – aber das geht auch an jedem anderen Tag.“

Familienausflug: „Egal ob Zoo, Fahrrad oder Go-Kart fahren. Es gibt ja viele Sachen, die man gerne als Familie unternimmt, für die im Alltag aber einfach die Zeit fehlen.“

Die Wuzeln des Vatertags

Seit den 1930er-Jahren ist „Christi Himmelfahrt“ ein gesetzlicher Feiertag, der Vatertag wird jedes Jahr an dem Feiertag gefeiert – zumindest in Deutschland. In Italien beispielsweise, fällt der Vatertag auf den „Joseftag“ am 19. März, in den USA auf jeden dritten Sonntag im Juni.