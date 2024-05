Unwetter in Stuttgart: Blitz schlägt in Haus in Botnang ein

Blitz schlägt in Haus in Botnang ein

4 Ein kurzes Unwetter hat am Donnerstagnachmittag Stuttgart aufgesucht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Unwetter hat am Donnerstagnachmittag Stuttgart heimgesucht. In Botnang ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Doch insgesamt kommt die Stadt glimpflich davon.











Link kopiert

Ein kurzes Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewittern ist am Donnerstagnachmittag über Stuttgart hinweg gezogen. Die Landeshauptstadt ist jedoch glimpflich davon gekommen. Die Feuerwehr musste nach ersten Informationen unwetterbedingt nur zu drei Einsätzen ausrücken – zwei davon in Stuttgart-Botnang. Laut Feuerwehrsprecher Daniel Anand schlug ein Blitz in ein Haus an der Alten Stuttgarter Straße ein. Größere Schäden entstanden dabei offenbar nicht.

Unsere Empfehlung für Sie Unwetter in Stuttgart erwartet Meteorologen rechnen mit heftigen Gewittern und Starkregen Ab der Mittagszeit soll in Stuttgart ein Unwetter aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen und Gewittern. Auch Hagel und Sturm sind möglich.

Ebenfalls in Botnang drohte im Oberer Kirchhaldenweg ein Baum umzustürzen. Die Feuerwehr rückte aus. Einen weiteren Einsatz gab es im Wiesentweg in Stuttgart-Wolfbusch. Trotz einiger Donnerschläge blieb es in Stuttgart in Sachen Unwetter derweil ruhig. Zwischenzeitlich hatte die Warnapp „Katwarn“ für Stuttgart eine Unwetter-Warnung herausgegeben.