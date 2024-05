Unwetter in Stuttgart erwartet: Meteorologen rechnen mit heftigen Gewittern und Starkregen

1 In Stuttgart soll es am Donnerstag gewittern. Foto: dpa/Andreas Rosar

Ab der Mittagszeit soll in Stuttgart ein Unwetter aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen und Gewittern. Auch Hagel und Sturm sind möglich.











Sonnenschein und Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke sorgten am 1. Mai bei den Menschen in und rund um Stuttgart für gute Laune. Doch damit ist erstmal wieder Schluss. Die kurze Sommerphase endet bereits am Donnerstagvormittag – in der Landeshauptstadt müssen die Regenschirme wieder ausgepackt werden. Und nicht nur das – auch Hagel und Gewitter sind für den weiteren Tagesverlauf angesagt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage.

Ab der Mittagszeit könne wegen sich langsam verlagernder Schauer und Gewitter örtlich heftiger Starkregen mit 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde fallen. Vereinzelt sei auch mehrstündiger Starkregen mit 35 bis 50 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich. Ebenso können laut dem DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und kleinkörnige bis mittelgroße Hagelkörner auftreten. Die Unwettergefahr gilt für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen und soll bis in die frühen Morgenstunden am Freitag anhalten.

Unbeständiges Wetter am Wochenende

Die Gefahr soll sich allerdings schon im Verlauf der Nacht abschwächen. Es gibt keine amtliche Unwetterwarnung, sagt Meteorologe Clemens Steiner vom DWD. Erwartet werden am Donnerstag Höchsttemperaturen von 20 Grad. Am Wochenende kühlt es dann weiter ab – dann steigt das Thermometer auf maximal 17 Grad. Es wird wechselhaft und unbeständig. Immer wieder sind Schauer möglich. Die Gewitter-Gefahr flacht jedoch ab.