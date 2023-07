1 In die Medius Klinik in Ruit ist bei dem Unwetter in der Nacht zum Mittwoch Wasser eingedrungen. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de//Daniel Jüptner

Während des Unwetters in der Nacht zum Mittwoch ist Wasser in die Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit im Kreis Esslingen eingedrungen. Den ersten vagen Schätzungen zufolge ist dabei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.















Link kopiert

Die heftigen Gewitter in der Nacht zum Mittwoch, mit Sturmböen und starken Regenfällen, haben auch im Landkreis Esslingen ihre Spuren hinterlassen. Vor allem die Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit hat es schwer getroffen. Durch eintretendes Wasser ist in dem Krankenhaus ein hoher Sachschaden entstanden. Unternehmenssprecher Max Pradler geht von einer Summe im sechsstelligen Euro-Bereich aus, verweist aber zugleich darauf, dass erst ein Gutachten genaueren Aufschluss bringen werde.

Passiert ist das teure Malheur, weil auf dem Dach neben dem Hubschrauberlandeplatz eine Baustellenabdeckung durch den Wind weggeweht worden war. „Das Wasser hatte deshalb freie Bahn und ist durch das Treppenhaus in die Flure und in einige Büros gelaufen“, berichtete Pradler am Mittwochvormittag. Die medizinischen Funktionsbereiche und die Patientenzimmer seien allerdings nicht betroffen gewesen, sodass der normale Klinikbetrieb weitergehen konnte, fügte er hinzu. „Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten waren dann schon am Morgen weitestgehend abgeschlossen. Nur mit dem Trocknen der betroffenen Räume sind wir noch beschäftigt“, erklärte Pradler.

Ansonsten kam der Kreis Esslingen der Polizei zufolge eher glimpflich davon: abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune seien eher die Ausnahme gewesen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen mit.

Ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Gruibingen und Weilheim ist während des Unwetters allerdings ebenfalls passiert. Ein 20-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem BMW, weil er laut der Polizei bei dem einsetzendem Starkregen zu schnell fuhr, von der Straße gerutscht und letztlich an einer 100 Meter entfernten Böschung zum Stehen gekommen. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, im Wert von rund 15 000 Euro, war schrottreif. Die Landstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.