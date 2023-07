Unwetter in Ostfildern Medius-Klinik in Ruit erleidet Wasserschaden

Während des Unwetters in der Nacht zum Mittwoch ist Wasser in die Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit im Kreis Esslingen eingedrungen. Den ersten vagen Schätzungen zufolge ist dabei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.