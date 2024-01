Universitäten in Stuttgart: So funktioniert die Mitfahr-App

1 Manmit Padhy (rechts) arbeitet an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart und nutzt für den Weg dorthin oft das Auto – aber selten allein. Foto: privat

Seit dem Frühjahr gibt es eine Mitfahr-App an den Universitäten der Stadt. Sie soll dazu führen, dass weniger Menschen mit dem Auto fahren. Wie wird das Angebot angenommen?











Link kopiert

Manmit Padhy braucht mit seinem Auto ungefähr 15 Minuten zu seinem Arbeitsplatz an der Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik der Uni Stuttgart. Möchte er die Strecke allerdings mit den öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegen, kostet ihn das meistens eine halbe Stunde mehr. „Gerade wenn ich früh am Morgen für wichtige Termine an der Uni sein muss, kann ich nicht mit der Bahn fahren, da dauert das einfach zu lange“, erklärt er. Deswegen nehme er doch öfter das Auto als die umweltfreundlichere Bahn. Durch eine Mitarbeiter-Mail wurde Padhy aber auf die Mitfahr-App der Uni aufmerksam, und bietet seitdem seine Fahrten dort regelmäßig an. „Ich fahre ja sowieso und ob dann jemand mitfährt, ist mir egal“, so Padhy. „Außerdem sind so weniger Autos auf der Straße, das tut vor allem in Stuttgart gut.“