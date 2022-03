1 Die Uni Hohenheim legt großen Wert auf ein friedliches Miteinander. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In den sozialen Netzwerken kursieren Fake News um russische Studierende. Die beiden Stuttgarter Unis klären auf – und beziehen klar Position zum Umgang mit ihnen.















Link kopiert

Stuttgart - In den Unis Hohenheim und Stuttgart haben sich besorgte russische Studierende gemeldet, die Angst haben, wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine exmatrikuliert zu werden. Solche Gerüchte kursieren in den sozialen Medien. Die Uni Hohenheim konterte umgehend auf Instagram: „Das sind Falschmeldungen. Bei Fragen und Problemen könnt ihr euch an das Akademische Auslandsamt wenden.“ Dazu Unisprecherin Dorle Elsner: „Wir haben gesagt, da müssen wir gleich gegensteuern, damit keine Panik aufkommt.“ Sie versichert, in Notlagen werde die Universität ihnen genauso helfen wie Studierenden anderer Nationalitäten.