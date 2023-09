Unglück in Neuffener Weinbergen

1 Ein 67-Jähriger musste nach einem Unfall in den Weinbergen vom Rettungsdienst reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: dpa/ /Nicolas Armer

Ein 67-Jähriger musste nach einem Unfall in Neuffen (Kreis Esslingen) reanimiert werden. Nach Angaben der Polizei war er von einem Wirtschaftsweg abgekommen und ungebremst einen Weinberg hinabgefahren. Sie vermutet eine medizinische Ursache.











In Lebensgefahr schwebte ein 67-Jähriger, der in den Neuffener Weinbergen verunglückt ist. Der Mann war nach einem Autounfall bewusstlos von Spaziergängern gefunden worden und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Die Polizei hält nach Ermittlungen einen medizinischen Notfall als Ursache für wahrscheinlich. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag. Der 67-Jährige habe gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto einen landwirtschaftlichen Weg vom Schelmenwasen kommend in Richtung Neuffener Heide befahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen derzeit nicht bewirtschafteten Weinberg ungebremst nach unten gerollt sei. Im weiteren Verlauf sei der Pkw auf einen etwa 100 Meter unterhalb verlaufenden Parallelweg geraten, wo er mit einem Metallpfosten kollidiert und schließlich zum Stillstand gekommen sei.

Autofahrer in Lebensgefahr

Herbeieilende Spaziergänger fanden dem Bericht zufolge den bewusstlosen Fahrer in seinem Auto und alarmierten die Rettungskräfte. Nach erfolgreicher Reanimation sei der 67-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nach Angaben vom Samstagmittag besteht weiterhin Lebensgefahr. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.