Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden das Ehepaar durch eine zu hohe Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atemluft bewusstlos.

Das Ehepaar, das am Mittwochnachmittag leblos in Neidlingen (Kreis Esslingen) gefunden wurde, hat offenbar eine zu hohe Konzentration an Kohlenstoffdioxid eingeatmet.















Der 75-jährige Mann, der am Mittwoch in Neidlingen im Kreis Esslingen nur noch tot aus dem Keller seines Hauses geborgen werden konnte, ist offenbar an einer Kohlendioxidvergiftung gestorben. Seine Frau hatte bei dem Versuch zu helfen ebenfalls das Bewusstsein verloren, ist mittlerweile nach Angaben der Polizei aber außer Lebensgefahr. Sie wird derzeit noch im Krankenhaus behandelt.

Schnapsbrennerei im Keller des Wohnhauses

Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilte, betrieb der Mann im Keller des gemeinsamen Wohnhauses eine Schnapsbrennerei. Dort lagerten den Angaben zufolge auch mehrere Fässer Maische. Am Nachmittag ging der 75-Jährige in die Räume der Brennerei und verlor nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schnell das Bewusstsein. Messungen der Rettungskräfte ergaben, dass sich in den Kellerräumen eine gefährliche Konzentration Kohlenstoffdioxid angereichert hatte. Das Gas entsteht unter anderem bei Gärprozessen. Nach kurzer Zeit wollte die 74-Jährige nach ihrem Mann sehen, wurde durch das Gas aber ebenfalls bewusstlos.

Angehörige finden Paar leblos im Keller

Als Angehörige das Paar gegen 16.45 Uhr fanden, wählten sie sofort den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Helfer bereits versucht, das Ehepaar aus dem Gefahrenbereich zu holen, dies gelang jedoch erst dem Rettungsdienst. Die Frau wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, für den 75-Jährigen kam die Hilfe zu spät. Warum genau sich das Gas am Mittwochnachmittag dort angereichert hatte, ist zur Stunde noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kohlendioxid ist als Gas immer in der Luft enthalten und in geringer Konzentration ungefährlich. Normalerweise macht es einen Anteil von etwa 0,03 Prozent in der Luft aus. Wenn Menschen dem Gas aber in starker Konzentration oder über eine längere Dauer ausgesetzt sind, können Symptome wie Schwindel und Übelkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit oder dem Tod durch Atemstillstand auftreten. Eine Konzentration in der Atemluft ab etwa 2 Prozent gilt nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung als gefährlich, ab einer Konzentration von 8 Prozent kann das Gas innerhalb weniger Minuten zum Tod führen.

Kohlendioxid für Menschen nicht zu erkennen

Durch eine höhere Konzentration von Kohlendioxid in der Luft wird einerseits der Sauerstoffanteil verringert und andererseits die Aufnahme von Sauerstoff in der Lunge erschwert. Kohlendioxid entsteht durch chemische Reaktionen wie Verbrennungen, wird aber auch als Abfallprodukt des Zellstoffwechsels von Mensch und Tier ausgeatmet. Es ist geruchs- und farblos und so auch in größerer Konzentration für den Menschen nicht zu erkennen.