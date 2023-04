Angriff in Esslingen Gruppe schlägt am Bahnhof auf zwei Männer ein

In der Nacht auf Mittwoch wurden am Esslinger Bahnhof bei den Bussteigen zwei Männer durch Schläge verletzt. Eine fünfköpfige Gruppe flüchtete in Richtung Innenstadt. Dem Angriff soll ein verbaler Streit vorausgegangen sein.