Unfall in Waiblingen: Siebenjährige von Auto erfasst

Unfall in Waiblingen

Ein Kind erlitt bei einem Unfall leichte Verletzungen, die Polizei ermittelt.

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstagabend in Waiblingen bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind hatte die Schillerstraße an einem Fußgängerüberweg überquert.











Bei einem Unfall in der Waiblinger Ortschaft Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend ein sieben Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden. Nach den Angaben der Polizei war das Kind zunächst auf dem Gehweg entlang der Schillerstraße gerannt und hatte dann an einem Fußgängerüberweg die Straße überquert. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin bemerkte dies zu spät und erfasste das Kind mit dem Auto.

Die Siebenjährige wurde leicht verletzt und von einem alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.