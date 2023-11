Unfall in Köngen: Zusammenstoß auf der Seebrücke – Wer hatte Grün?

1 Die Polizei sucht Zeugen, da beide Beteiligten widersprüchliche Angaben machten. (Symbolfoto) Foto: imago images

Nach einem Unfall in Köngen (Kreis Esslingen) am Montag sucht die Polizei nach Zeugen. Der Grund: Die beteiligten Autofahrer machten widersprüchliche Angaben.











Die Polizei in Köngen (Kreis Esslingen) sucht nach einem Unfall am Montagabend auf der Seebrücke nach Zeugen. Wie ein Sprecher mitteilt, machten beide beteiligten Fahrer widersprüchliche Angaben zur Ampelschaltung.

Kurz vor 20.30 Uhr fuhr eine 23-Jährige auf der B 313 in Richtung Wernau. An der Ausfahr Köngen-Nord fuhr sie ab und wollte auf der Brücke nach links in den Ort abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen, der von Köngen nach Wendlingen fuhr. Beide gaben an, dass sie bei Grün über die Ampel gefahren sind, weshalb die Polizei nun unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 um Zeugenhinweise bittet. Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere tausend Euro.