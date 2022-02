1 Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Donnerstagmittag hat eine 20 Jahre alte Frau in Esslingen die Vorfahrtsregelung nicht beachtet und deshalb einen Unfall verursacht.















Link kopiert

Esslingen - Die Missachtung der Vorfahrt ist laut Polizeiangaben die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 20-Jährige am Donnerstagmittag an der Einmündung Steinbeisstraße / Röntgenstraße verursacht hat. Die junge Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Steinbeisstraße unterwegs. An der Einmündung bog sie, offenbar ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, nach links in die Röntgenstraße ein. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug einer 22-Jährigen, die von der vorfahrtsberechtigten Röntgenstraße nach links in die Steinbeisstraße abbiegen wollte, zusammen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde das Auto der 22-Jährigen so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3000 Euro geschätzt.