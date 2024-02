Unfall bei Sirnauer Brücke: Feuerwehr muss nach Zusammenstoß Verletzten befreien

1 Die Feuerwehr musste einen Verletzten aus einem SUV befreien. (Symbolfoto) Foto: - stock.adobe.com/Stefan Körber

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos bei der Sirnauer Brücke in Esslingen wurden am Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Einen Schwerverletzten musste die Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreien, bevor er in eine Klinik gebracht werde konnte.











Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen einen Schwerverletzten aus einem VW Tiguan befreien. Zuvor waren an der Kreuzung zur Sirnauer Brücke in Esslingen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde eine weitere Person leicht verletzt.

Am frühen Morgen, gegen 5.45 Uhr, wollte ein 42-jähriger VW Arteon-Fahrer aus Richtung Berkheim kommend auf der Kreisstraße 1215 nach links auf die Sirnauer Brücke abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Tiguan und stieß mit seinem Arteon frontal mit dem Tiguan zusammen. Dessen 66 Jahre alter Fahrer war auf der Kreisstraße geradeaus unterwegs.

Feuerwehr muss Verletzten befreien

Der Beifahrer im SUV musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden, berichtet die Polizei. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch der 42-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Verkehr war bis 8.15 Uhr beeinträchtigt. Während de Räumungsarbeiten regelten Polizisten den Verkehr. Den Schaden schätzen die Beamten auf 42.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei prüft, ob die Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunk in Betrieb war.