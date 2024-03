Unfall bei Filderstadt: 31-Jähriger überholt riskant – und landet im Graben

1 Eine 43-jährige Autofahrerin im Gegenverkehr konnte nur durch eine Vollbremsung einen frontalen Zusammenstoß verhindern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Sonntag kam es bei Filderstadt zu einem Unfall. Ein 31-Jähriger versuchte ein riskantes Überholmanöver, musste dem Gegenverkehr ausweichen und fuhr schließlich gegen einen Baum.











Link kopiert

Weil er riskant überholen wollte, hat ein 31-Jähriger am Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei konnte eine 43-Jährige nur mit einer Notbremsung einen frontalen Zusammenstoß verhindern.

Der 31-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Landesstraße 1209 von der Burkhardtsmühle nach Plattenhardt. In der ersten Rechtskurve wollte er dann einen BMW überholen, obwohl er die weitere Strecke nicht einsehen konnte. Als er bereits auf die Gegenspur ausgeschert war, kam ihm eine 43-Jährige in ihrem VW entgegen. Mit einer Notbremse konnte die Frau einen Frontalzusammenstoß verhindern, gleichzeitig wich der 31-Jährige von sich aus nach links aus und fuhr etwa 50 Meter durch den Wald, bevor er mit Wucht gegen einen Baum stieß und sein Auto im Grünstreifen liegen blieb.

Hoher Schaden an Auto und Flur

Er konnte selbstständig aus seinem Hyundai aussteigen, wurde vom Rettungsdienst aber zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden, den Schaden daran schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro, den Flurschaden auf 8000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Bergungsarbeiten und entfernte insbesondere auf die Straße ragende Äste und Baumteile. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 07 11/709 13 um Zeugenhinweise, insbesondere der Fahrer des weißen BMW wird gebeten, sich an die Ermittler zu wenden. An dem Auto, das überholt werden sollte, war den Angaben zufolge ein Wiesbadener Kennzeichen (WI-) angebracht.