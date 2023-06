1 Eine Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart im Herbst 2022 von innen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Laut einer Umfrage in Baden-Württemberg steht ein Großteil der Bevölkerung der Flüchtlingspolitik der Landesregierung kritisch gegenüber. Auch wegen wachsender Probleme bei der Unterbringung. Doch die Menschen im Land sind auch hoffnungsvoll.















Link kopiert

Das Unbehagen in der Bevölkerung in der Flüchtlingsfrage ist in den vergangenen sechs Monaten zwar gewachsen. Es wäre jedoch falsch, von einer Panikstimmung bei den Menschen im Land zu sprechen. So lässt sich laut dem aktuellen BaWü-Check die Stimmungslage der Menschen in Baden-Württemberg zur Jahresmitte 2023 wohl am ehesten beschreiben.