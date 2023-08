1 Beliebt bei Dieben: Die herzförmigen Storch-Schilder. Foto: Tripsrill

Die auffälligen Verkehrszeichen sollen Autofahrer eigentlich dazu ermahnen wegen der Storchpopulation langsamer zu fahren. Doch die Schilder sind beliebt bei Dieben. Nun reagiert der Erlebnispark Tripsdrill auf die Langfinger.















Link kopiert

Vor rund 20 Jahren ist es dem Erlebnispark Tripsdrill erstmals gelungen, rund um das Gelände in der Nähe von Heilbronn, Störchen bei der Wiederansiedlung zu helfen. Auffällige Schilder in Herzform machen Autofahrer nahe Cleebronn seit dem insbesondere auf Jungvögel aufmerksam, die sich in der Nähe von Straßen auf dem Boden aufhalten könnten. Die Schilder sind wegen ihrer auffälligen Herzform und dem schwarzen Storch in der Mitte offensichtlich auch ein beliebtes Souvenir bei Besuchern. Laut Angaben des Parkes sind sie in der Nacht auf Dienstag erneut gestohlen worden.

Unsere Empfehlung für Sie Böblingerin als Stammgast in Tripsdrill Mit 83 Jahren: Schmerzfrei in die Achterbahn Ursel Dees hat schon fast 5000 Fahrten hinter sich und rauscht am liebsten kopfüber durch den Freizeitpark in Tripsdrill – nicht nur zum Spaß.

Bevor die auffälligen Warnungen im Jahr 2014 erstmals angebracht wurden, sei es laut Sprecher Birger Meierjohann vorgekommen, dass die seltenen Vögel regelmäßig überfahren wurden. Autofahrer sollten daher daran erinnert werden, langsamer zu fahren. Laut der Umweltschutzorganisation WWF ist die Population des Weißstorchs seit Anfang des 20. Jahrhunderts erheblich zurückgegangen. Die Vögel sind noch immer gefährdet, obwohl sich ihr Bestand in Deutschland aktuell wieder erholt. „Uns ist die Wiederansiedlung damals nur mit großen Aufwand gelungen“, sagt Meierjohann. Mehrere Nisthilfen hätten den Vögeln letztendlich dabei geholfen, die Gegend als Nistplatz zu akzeptieren.

Zuletzt wurden die Schilder im Jahr 2018 gestohlen. „Danach haben wir unsere Lektion gelernt und diesmal den Diebstahlschutz verstärkt“, sagt der Sprecher des Erlebnisparks. Jemand habe in der Nacht auf Dienstag dennoch mit hohem Aufwand und dem Hinzuziehen einer Leiter die Schilder entfernt. Der Schaden belaufe sich auf eine dreistellige Summe. Schlimmer sei jedoch, dass bis zur Ankunft der neuen Schilder, auch die Warnung für die Autofahrer nicht mehr da sei. Die neuen Schilder sollen diesmal noch stabiler angebracht werden. In Zukunft soll es zudem auch kleine Versionen der Storch-Schilder im Souvenir-Shop geben. Die Ergreifung des Diebes soll ebenfalls nicht nur der Polizei überlassen werden. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb werden mit einem Tripsdriller Jahres-Pass belohnt.