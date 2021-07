1 Zum dritten Mal in Folge wurde das „5“ in Stuttgart von TripAdvisor als bestes Gourmet-Restaurant ausgezeichnet (Archivbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Anhand der Bewertungen der Gäste kürt das Reiseportal TripAdvisor jedes Jahr die besten Restaurants mit gehobener Küche. An der Spitze der Liste steht zum wiederholten Mal ein Restaurant aus Stuttgart.

Stuttgart - Das Sternerestaurant 5 aus Stuttgart ist laut TripAdvisor 2021 das beste Gourmet-Restaurant Deutschlands. Zum dritten Mal in Folge setzte sich das Restaurant des ehemaligen VfB-Spielers Michael Zeyer gegen die Konkurrenz durch.

Die modernen Gerichte des Küchenchefs Alexander Dinter, wie beispielsweise eine Poke-Bowl mit aromatisiertem Reis oder Maishähnchenbrust mit wildem Brokkoli, überzeugten wohl die TripAdvisor-Nutzer. Bei der Rangliste der Reiseplattform wurden die Bewertungen der Nutzer berücksichtigt und analysiert.

International auf dem 22. Platz

Das 5 ist das einzige Restaurant aus Stuttgart, welches auf der Top-Zehn-Liste vertreten ist. Auf dem zweiten Platz liegt das Genuss-Atelier in Dresden und den dritten Platz belegt das Estancia Steakhouse in Hamburg. Der Koch des Jahres 2007 Tim Raue liegt mit seinem Zwei-Sterne-Restaurant auf dem neunten Platz.

Auf der internationalen Liste liegt das 5 auf dem 22. Platz. Als bestes Gourmet-Restaurant der Welt wurde das The Old Stamp House in Ambleside in England ausgezeichnet. Das Sternerestaurant liegt im Keller eines alten Hauses in der englischen Kleinstadt.

Freiburger Restaurant auf dem dritten Platz

Neben den gehobenen Restaurants zeichnete TripAdvisor auch günstigere Restaurants in der Kategorie „Für jeden Tag“ aus. Auf Platz eins liegt das Weinlokal Kurpfalz-Weinstuben in Berlin. In Baden-Württemberg konnten das Gasthaus Blume in Freiburg (Platz drei) und das Grillrestaurant Schwarze Henne in Ulm (Platz sechs) überzeugen. Vor allem die außergewöhnlichen Schwarzwald-Tapas aus dem Gasthaus Blume überzeugten wohl viele TripAdvisor-Nutzer.

Den genauen Prozess, wie die alljährliche Rangliste der Restaurants entsteht, lässt TripAdvisor offen. Nach eigenen Angaben spielen bei der Bewertung der Restaurants die Qualität und die Quantität der Bewertungen auf TripAdvisor eine Rolle.