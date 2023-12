Trio in Wernau und Plochingen gestellt: Werkzeug in großem Stil geklaut – Mutmaßliche Seriendiebe gefasst

1 Mutmaßliche Seriendiebe wurden gestellt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Vor allem im Bereich Wernau und Plochingen wurde zuletzt immer wieder teures Werkzeug von Baustellen oder aus Autos gestohlen. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Täter dingfest gemacht.











Wegen des Verdachts des Diebstahls und des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen drei 35, 36 und 39 Jahre alte Männer, die am Montag in ihrer gemeinsamen Wohnung in Wernau sowie in Plochingen vorläufig festgenommen wurden. Das Trio steht in dringendem Verdacht, im November sechs Diebstahlsdelikte begangen zu haben, wobei es einmal beim Versuch blieb, wie die Staatsanwaltschaft zusammen mit dem Polizeipräsidium Reutlingen am Dienstag mitteilte.

Die Drei sollen unter anderem aus einem Baucontainer in Plochingen und aus einem Van in Wernau Werkzeug gestohlen haben. Beamte des Polizeipostens Wernau sind dem Trio auf die Spur gekommen. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Beschluss zur Durchsuchung. Dabei wurde Diebesgut sichergestellt, dessen Wert auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen dauern an.