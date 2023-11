Einbruch auf Firmengelände: Einbrecher stehlen in Plochingen Werkzeuge aus Baucontainer

Einbrecher stehlen in Plochingen Werkzeuge aus Baucontainer

1 Am Wochenende haben Einbrecher in Plochingen zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/MiS/IMAGO

Zwischen Freitag und Montag haben in Plochingen (Kreis Esslingen) unbekannte Einbrecher zugeschlagen. Sie brachen einen Container auf und stahlen Werkzeug.











Im Filsweg in Plochingen (Kreis Esslingen) sind am Wochenende Unbekannte auf ein Firmengelände im Filsweg gelangt und haben dort einen Baucontainer aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen die Einbrecher zwei Werkzeuge, bevor sie unerkannt entkamen.

Der Einbruch passierte zwischen 12.30 Uhr am Freitag und 7.45 Uhr am Montag. Der Polizeiposten in Plochingen bittet unter der Telefonnummer 071 53 / 30 70 um Zeugenhinweise. Die genaue Schadenssumme konnte die Polizei noch nicht nennen.