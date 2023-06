1 Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Der Zweckverband Filderwasserversorgung ruft zum Sparen auf. Weil ein sogenanntes Ringkolbenventil im Hochbehälter Riesenschanze defekt sei, könne in den Kommunen Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt, Aichtal, Wolfschlugen und Neuhausen derzeit nicht die gewohnte Menge an Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden. Das kaputte Bauteil habe zur Folge, dass statt der benötigten 800 bis 900 Kubikmeter pro Stunde nur 650 Kubikmeter pro Stunde in dem Hochbehälter ankommen.

„Durch diverse Maßnahmen und mit Unterstützung der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen und der Filderstadtwerke sowie der Netze BW Wasser GmbH konnte zwar ein Teil der benötigten Mengen durch Umstellungen ersetzt werden, leider reicht dies aufgrund der momentanen Wettersituation und dem daraus resultierenden Abnahmeverhalten nicht ganz aus“, heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands. Die Beregnungsgemeinschaft leiste bereits ihren Beitrag und habe die landwirtschaftlichen Bewässerungen weitgehend eingestellt. Die Filderwasserversorgung hofft, das defekte Ringkolbenventil bis Anfang kommender Woche, 12. Juni, ersetzen zu können. Doch bis dahin unterliege die Wasserversorgung in den genannten Bereichen den genannten Einschränkungen.

Das kann die Bevölkerung tun

Darum bittet der Zweckverband die Bevölkerung um Unterstützung. Die Bürger in den genannten Kommunen sollen vorläufig auf nicht unbedingt notwendige Wassernutzungen verzichten – also zum Beispiel auf das Befüllen von Pools und das Bewässern größerer Rasenflächen – und den Wasserverbrauch so auf das notwendige Maß reduzieren, bis der Schaden behoben ist.