Vorfall am Fischbrunnen 67-Jähriger belästigt in Plochingen zwei 18-Jährige sexuell

Am Mittwochnachmittag belästigt ein 67-Jähriger am Fischbrunnen in Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar zwei 18-Jährige, eine der jungen Frauen fasst er an. Mehrere Zeuginnen schreiten ein.