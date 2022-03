6 Eine Zeit zum Innehalten im Killesberg Park. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Krieg ist durch die Kämpfe in der Ukraine wieder näher an unser Leben in Mitteleuropa gerückt. Doch es gibt auch andere Kriege, die nicht in dieser Weise in unserem Fokus stehen. Aus diesem Grund hatte der „Verein Ars Narrandi e.v. …wenn Worte wandern...“ am Samstag zu einer Veranstaltung im Killesberg Park eingeladen.

Der Landartkünstler Stefan Laug hatte dazu eine Lichterinstallation auf der Blumenwiese ausgebreitet. Dort kamen Menschen zusammen, um gemeinsam eine Zeit der Stille und der Hoffnung zu verbringen. Bei der Veranstaltung wurden auch Spenden für die Unterstützung der Flüchtlingshilfe der Ukrainer gesammelt.

Wir haben einige Fotos des Abends in unserer Bildergalerie zusammengetragen.