6 US-Präsident Joe Biden bezeichnet Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als „Beginn einer Invasion“ in die Ukraine. Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt und die Entsendung von Truppen in die Region angeordnet. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuelle Lage.















Link kopiert

Kiew - Der Konflikt in der Ukraine steuert immer mehr in Richtung eines Krieges. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuellen Entwicklungen.