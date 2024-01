Tödlicher Unfall in Stuttgart: BMW gerät in Gegenverkehr – 63-Jährige stirbt, fünf Personen verletzt

6 Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag in Stuttgart gekommen. Foto: 7aktuell.media

Bei einem Unfall in Stuttgart ist am Samstagnachmittag eine 63-jährige Frau tödlich verunglückt. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.











Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 15.25 Uhr in Stuttgart ereignet. Eine 63-jährige Frau kam dabei ums Leben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Heumadener Straße von Rohracker kommend in Richtung Lederberg. Nach einer scharfen Rechtskurve in die Hedelfinger Filderauffahrt geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der BMW geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen den Skoda einer 62-Jährigen, die in Richtung Rohracker unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß prallte zudem ein Renault Kleintransporter Renault gegen das Heck des nun vor ihm stehenden Skodas. Dabei wurde die 63-jährige Beifahrerin im Skoda so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später noch an der Unfallstelle verstarb. In den drei beteiligten Fahrzeugen wurden vier Personen leicht, eine Person schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr in diesem Bereich bis 18.50 Uhr umgeleitet werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711-89904100 in Verbindung zu setzen.