Herrenberg – Kuppingen: BMW fängt bei Probefahrt Feuer und brennt aus

Der PKW brannte komplett aus. Foto: SDMG/ Schulz

Der 60-jährige Fahrer eines BMW hört am Samstagmittag untypische Geräusche aus dem Motorraum, dann gerät das Auto in Brand. Er kann sich retten – der Schaden ist immens.











Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1068 zwischen Nufringen und Herrenberg – Kuppingen (Kreis Böblingen) zu einem PKW Vollbrand. Bei einer Probefahrt mit einem BMW 220d Gran Tourer bemerkte der 60-Jährige Fahrer während der Fahrt untypische Geräusche aus dem Bereich des Fahrzeugunterbodens, wie die Polizei mitteilte. Dann geriet das Fahrzeug in Brand.

Der Fahrzeuglenker konnte das brennende Fahrzeug auf dem Feldweg neben der Straße abstellen und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. In dieser Zeit musste die Strecke zwischen Kuppingen und Nufringen in beide Fahrtrichtungen für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Laut Polizei gab es keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Gesamtschaden beträgt circa 35.000 Euro. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt des Autos, so die Polizei.