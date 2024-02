Tierheim Esslingen: Einst retteten die Tierschützer über 100 Tiere aus einer Messiewohnung

1 Beschlagnahmte Tiere erfordern besonders viel Geduld, sagen Horst Theilinger (li ) und David Koch vom Tierheim Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Tierheim Esslingen werden auch Hunde oder Katzen aus nicht-artgerechten Haltungen untergebracht. Dabei stoßen die Verantwortlichen oft auf furchtbare Zustände.











Link kopiert

Vier Hunde vegetieren eingepfercht in einem engen Käfig dahin. Futter gibt es nur spärlich. Und wenn etwas zu fressen in das Gehege geworfen wird, rangeln sich die Tiere um die karge Ration. Bisswunden sind die Folge, und die Vierbeiner sind bis auf die Rippen abgemagert. Das Leiden dieser Hunde war furchtbar, sagt Horst Theilinger, der Leiter des Tierheims Esslingen. Das Veterinäramt habe sie vor etwa einem halben Jahr beschlagnahmt und in die Einrichtung auf der Neckarinsel gebracht. Solche Zustände seien die Ausnahme, ergänzt David Koch als Vorsitzender des Tierschutzvereins Esslingen und Umgebung. Viele Zirkusse würden sich gut um ihre Vierbeiner kümmern. Doch beschlagnahmte Tiere erfordern vom Tierheim-Team viel Geduld, Einsatz, Zeit und Engagement.