Tierheim Esslingen: Einbrecher stehlen nagelneue elektronische Geräte

1 Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Foto: privat

In das Esslinger Tierheim im Nymphaeaweg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter erbeuten gerade erst gelieferte Laptops und Videokameras.











In das Esslinger Tierheim im Nymphaeaweg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Die Tat wurde am Morgen gegen 7 Uhr bei Dienstantritt von Tierheimleiter Horst Theilinger entdeckt. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge waren der oder die Täter über den mehr als zwei Meter hohen Zaun gestiegen und so auf das Vereinsgelände gelangt. Am Empfangsgebäude schlugen sie eine große Fensterscheibe ein und drangen so ins Innere ein. Der Wert der Beute kann noch nicht konkret beziffert werden. Dem Tierschutzverein entstand jedoch ein beträchtlicher Schaden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die bislang unbekannten Einbrecher nahmen aus den Räumen mit, was ihnen wertvoll erschien – unter anderem ein paar als Präsente für Sponsoren gedachte Weinflaschen und einige bereits gesammelte Sachpreise für die Tombola im nächsten Jahr. Vor allem aber nahmen sie nagelneue elektronische Geräte wie Laptops, PC und Videokameras mit, mit denen man die verschiedenen Bereiche des Tierheims künftig überwachen wollte. „Die Geräte waren gerade erst geliefert worden und noch originalverpackt“, berichtet Theilinger. „Sie sollten in den nächsten Tagen installiert werden.“ Die Spendenkasse indes, die beim letzten Einbruch im August 2020 von Einbrechern mitgenommen wurde, blieb diesmal stehen.