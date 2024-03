Tier des Monats März: Mamski und Marie suchen katzenfreudige Besitzer

1 Seit Dezember leben Katzenmama Mamski und Tochter Marie im Tierheim. Foto: kn

Ein ruhiges Zuhause wird für die Katzenmama Mamski und ihre Tochter Marie gesucht. Die beiden Europäischen Kurzhaar Katzen würden gerne zusammen bleiben und freuen sich bei einer liebevollen Familie Streicheleinheiten zu bekommen.











Seit Dezember befinden sich die Europäischen Kurzhaarkatzen Mamski und Marie in der Obhut des Tierheims in Esslingen. Die beiden – Mutter Mamski und Tochter Marie – lebten auf einem Pferdehof und daher ist ihnen viel Freigang in der Natur für ihre Streifzüge immer noch wichtig. Mamski ist etwa 2014 geboren, ihre Tochter Marie etwa 2022.

Marie ist eine sehr verspielte, verschmuste und interessierte Katze. Gerne kuschelt sie und spielt mit der Katzenangel. Ihre Mama Mamski hingegen, ist Menschen gegenüber noch eher zurückhaltend und schüchtern und versteckt sich gerne in ihrem Kratzbaum. Mittlerweile spielt aber auch sie mit Katzenspielzeug. Wegen eines Tumors an ihren Ohren musste Mamski sich leider einer Operation unterziehen, bei der die betroffenen Stellen entfernt wurden. Dabei fielen auch ihre schlechten Zähne auf, die anschließend ebenfalls allesamt entfernt wurden.

Die kleine Katzenfamilie möchte unbedingt zusammen vermittelt werden. Sie wünschen sich ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei geduldigen Katzen-Liebhabern. Besitzer sollten ihnen viel sicheren Freilauf bieten können, also vorzugsweise eher in ländlichen Umgebungen leben.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr.