12 Eine Zeugin alarmierte am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte, weil Rauch aus der Tiefgarage drang. Foto: dpa/SDMG

Nach dem Leichenfund beim Brand einer Tiefgarage in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat die Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mit. Genauere Angaben zur Identität der Person und zur Brandursache machte der Sprecher nicht. Auch, ob der Mensch durch den Brand starb oder bereits vorher tot war, blieb zunächst unklar.

Die Leitstellen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren am Freitag um 14.12 Uhr von einer Zeugin alarmiert worden, weil Rauch aus der Tiefgarage in Baltmannsweiler-Hohengehren drang. Als die Rettungskräfte anrückten, entdeckten sie in der Tiefgarage ein Auto in Flammen.

Als das Feuer gelöscht war, fanden sie darin die Leiche. Über der Tiefgarage ist laut Polizei ein Wohnhaus. Weitere Menschen waren von dem Brand nach Angaben des Sprechers nicht betroffen.