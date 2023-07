16 Bei einem Brand in Baltmannsweiler fanden die Einsatzkräfte einen Toten in einem brennenden Auto. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Polizei und Feuerwehr rücken Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage in Baltmannsweiler-Hohengehren (Kreis Esslingen) aus. Dort finden sie ein brennendes Auto vor, aus dem sie eine Leiche bergen.















Link kopiert

Bei einem Einsatz der Feuerwehr, die zu einem Brand in einer Tiefgarage in Hohengehren, einem Teilort von Baltmannsweiler (Kreis Esslingen), ausgerückt war, ist eine Leiche gefunden worden.

Die Einsatzkräfte sind nach Polizeiangaben um 14.12 Uhr informiert worden, dass Rauch aus einer Tiefgarage in der Ringstraße in Baltmannsweiler-Hohengehren aufsteigt. Mehrere Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste rückten aus. Vor Ort habe man ein brennendes Auto vorgefunden, das von der Feuerwehr gelöscht wurde. Aus dem Innenraum des Wagens wurde eine verstorbene Person geborgen. Ob die Person bereits vor dem Brand tot war, oder erst in Folge des Brandes gestorben ist, ist laut Polizeisprecher Martin Raff aktuell noch nicht bekannt. Bislang könne beides nicht ausgeschlossen werden. Ebenfalls sei noch nicht bekannt, wie der Brand in der Tiefgarage ausgebrochen sei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.