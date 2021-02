1 Bekommen bald nur noch Geimpfte ein Ticket? Foto: dpa/Britta Pedersen

Geht es nach dem Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg, dann braucht man zum Ticketkauf künftig seinen Impfausweis: Nur dann seien Großveranstaltungen bald wieder möglich.

Stuttgart - Suchen, buchen, hingehen. So einfach funktionierte bis jetzt das Planen eines Konzertbesuchs beim Dienstleister CTS Eventim. In Coronazeiten hat sich der Ticketverkäufer eine neue Nebenbeschäftigung mit Zukunftspotenzial zugelegt: In Schleswig-Holstein organisiert er im Auftrag des Landes die Vergabe von Impfterminen. Jetzt hat sich der Vorstandsvorsitzende von Eventim in einem Interview in die Debatte über mögliche Vorteile für Coronageimpfte eingemischt. Gegenüber dem Magazin „Wirtschaftswoche“ sagte Klaus-Peter Schulenberg: „Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen.“ Eventim habe für ein solches Vorgehen, das auch Massenveranstaltungen wieder möglich machen würde, bereits die technischen Voraussetzungen geschaffen: Die Systeme wären in der Lage, Impfausweise zu lesen.