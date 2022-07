1 Höhenflüge mit Gitarren: Fran Smith, Eric Bazilian und John Lilley (von links) von The Hooters inspirieren sich bei Esslinger Burgkonzert gegenseitig. Foto: Roberto Bulgrin

Die US-Band The Hooters überzeugt beim Esslinger Burgkonzert mit tiefenscharfem Rock und instrumentaler Vielfalt. Eine musikalische Zeitreise mit Saga als Vorgruppe.















Link kopiert

Mit dunklen Tönen durchzieht der Sänger Eric Bazilian das melancholische Liebeslied „The Boys of Summer“. In der Coverversion des Titels, mit dem Don Henley von den Eagles und Mike Campbell 1984 die internationalen Hitparaden stürmten, kommt die düstere Seite der verlorenen Leidenschaft noch stärker zum Tragen als im Original. Das liegt an den leisen Klangfäden, die der Musiker in sein Arrangement webt. Mit seinen 69 Jahren mag die Stimme des Frontmanns der Band aus Philadelphia etwas von ihrer charakteristischen Kraft eingebüßt haben. Die Fans auf der Esslinger Burg waren dennoch begeistert von der Ausstrahlung der Musiker, die nach 42 Jahren eine faszinierende Mischung aus Rock, Folk und Indie-Pop zelebrieren.