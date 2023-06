Wie stellen sich Fabiola und Maja in Zeiten der Klimakrise ihre Zukunft vor?

1 Sei es in der Schule oder privat: Das Thema Klima ist für Maja Culum (links) und Fabiola Fink (rechts) ständig präsent. Foto: privat (2), Montage: Maria Pichlmaier

Wie stellen sich Jugendliche ihre Zukunft vor? Träumen sie vom eigenen Auto? Wollen sie mal Kinder? Fabiola Fink (15) von der Schwäbischen Alb und Maja Culum (17) aus Stuttgart sind sich nicht immer einig.















Die Klimakrise und die Energiewende zeigen sich in der Stadt und auf dem Land unterschiedlich: Während Windräder vor allem auf dem Land gebaut werden, ist in Städten die Luftbelastung meist höher. Ein guter ÖPNV ist in Stuttgart selbstverständlich, auf der Schwäbischen Alb kommt man ohne Auto nicht weit. Darüber reden Fabiola Funk (15), die auf der Alb wohnt, und Maja Culum (17) aus dem Stuttgarter Westen. Außerdem geht es ums Fleischessen, Kinderkriegen und die Letzte Generation.