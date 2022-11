1 Die Tat ereignete sich an frühen Morgen des 10. Juni an der Katharinenschule in Esslingen. Foto: Roberto Bulgr/in

Fast ein halbes Jahr nach der blutigen Messerattacke in der Esslinger Katharinenschule sind die Ermittlungen abgeschlossen. Gegen den Mann, der am frühen Morgen des 10. Juni dieses Jahres die Ferienbetreuung in der Katharinenschule überfallen und ein siebenjähriges Mädchen sowie eine Betreuerin mit einem Messer schwer verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt Anklage wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erhoben. Ob und wann sich der 25-Jährige vor einem Richter verantworten muss, steht jedoch noch nicht fest. „Das Landgericht Stuttgart hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden“, sagt Aniello Ambrosio, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Anklageschrift werde nun den Verfahrensbeteiligten zugestellt, diese hätten dann Gelegenheit, Stellung zu nehmen.

Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, am Morgen des 10. Juni dieses Jahres ein siebenjähriges Mädchen, das sich in der Pfingstferienbetreuung an der Grundschule befand, mehrfach mit der Klinge eines Küchenmessers auf den Hinterkopf und den Nacken geschlagen und es hierdurch schwer verletzt zu haben – „in der Absicht, es aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch zu töten“, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Zudem besteht der Verdacht, dass er einer 61-jährigen Betreuerin, die dem Kind zu Hilfe eilte und es in Sicherheit bringen konnte, vorsätzlich Schnittverletzungen zugefügt haben soll. Der Mann war nach der Attacke zunächst geflüchtet, konnte aber wenige Stunden nach der Tat gestellt werden. Er hatte einen Passanten in Stuttgart gebeten, die Tat bei der Polizei zu melden. Daraufhin nahmen ihn die Beamten in Untersuchungshaft.

Unklar ist jedoch, ob er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann, räumt Staatsanwalt Ambrosio ein. Der vorläufigen Stellungnahme eines Gutachters zufolge bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der 25-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt und für die Allgemeinheit gefährlich sein könnte. Die Feststellung eines etwaigen Schuldminderungsgrundes und die Voraussetzungen für die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus blieben der Hauptverhandlung vorbehalten. Der Tatverdächtige befinde sich weiterhin in einer sogenannten einstweiligen Unterbringung, also in einem Zentrum für Psychiatrie.

Bislang gilt es laut Polizei als sicher, dass es sich bei dem attackierten Mädchen um ein Zufallsopfer handelte. Auch die Betreuerin war dem in Deutschland geborenen Mann mit niederländischem Pass zuvor nicht bekannt gewesen.