7 Die Ermittler: Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, re.), seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser, li.) und Meret Schande (Christina Scherrer, Mitte) Foto: ARD Degeto/ORF/Prisma Film/Petro

Im Wiener „Tatort“ bekommen Eisner und Fellner Hilfe. Wer hat den Unternehmensberater getötet?















Link kopiert

Sie bekommen Zuwachs. Mit ihrem Wiener Schmäh und umgeben von skurrilen Gestalten, waren die „Tatorte“ aus Österreich oft eine Moritz-Bibi-Show. Getragen von dem ihnen eigenen Witz und dem in 30 Folgen entwickelten Zusammenspiel von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Dieses Mal ist allerdings ihre Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer) der Anker des Falls. Sie sitzt beim Polizeipsychologen und erzählt, was geschah. Der Fall „Was ist das für eine Welt“ ist ein klassischer Krimi, bei der die Ermittler nach und nach Motive und Alibis abarbeiten.

Die Handlung des „Tatorts“

Marlon Unger (Felix Oitzinger), ein Stern am Unternehmensberaterhimmel, ist erstochen worden. Alle sind voll des Lobens über ihn. Zunächst. Doch je tiefer die Ermittler graben, desto deutlicher werden die Risse in seinem Leben. Unger war erfolgreich in der Branche der Zwangsduzer, Weglächler und Phrasendrescher, für die Menschen nur Kostenfaktoren sind. Er optimierte Arbeiter weg, damit die Bilanz schöner aussieht. Darunter auch den Dreher Wolfgang Feistinger (Rainer Egger), Vater von Ungers Freundin Anna. Ist das ein Motiv für einen Mord? Und was ist mit Ungers Chef Gernot Schlager, gespielt vom Kabarettisten Dirk Stermann? Und welche Rolle spielt Kollege Arnold Cistota (Valentin Postlmayr), ein bis zum Klischee verzerrter Ehrgeizling und Kaltblüter?

Polizistin Meret Schande lässt den Fall Revue passieren, erzählt aus ihrer Sicht, auch wie sie hadert mit den althergebrachten Methoden von Eisner und Fellner. Ein Generationenkonflikt. Bei dem sie bis zum Ende eine Hauptrolle spielt.

Tatort: Was ist das für eine Welt: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Was ist das für eine Welt“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer)

Bibi Fellner (Adele Neuhauser)

Meret Schande (Christina Scherer)

Anna Feistinger (Marlene Hauser)

Arnold Cistota (Valentin Postlmayr)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek