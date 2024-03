„Tatort“-Vorschau aus Münster: Sterben im Schrebergarten

14 Voller Einsatz: Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, li.), Silke Haller (Christine Urspruch) und Frank Thiel (Axel Prahl) Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH//Thomas Kost

Im Münsteraner „Tatort: Unter Gärtnern“ müssen Boerne und Thiel tief in der Vergangenheit graben.











Eine ältere Dame bricht tot in ihrer Kleingartenparzelle zusammen. Mit ihr gemeinsam hauchen auch zwei Eichhörnchen den letzten Atemzug. Alle drei Toten sind äußerlich unversehrt. Was brachte Sabine Schmidt (Sibylle Canonica), die bei allen beliebt war, und die beiden possierlichen Nager ins Jenseits? Wurde Frau Schmidt eine der giftigen Pflanzen in ihrer Parzelle zum Verhängnis? Und warum taucht dieser bunte Eiswagen ständig auf? Eine harte Nuss für das „Tatort“-Team aus Münster.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Das Laubenpieperparadies strahlt auf den ersten Blick eine harmlose Gemütlichkeit aus. Doch hinter den Hecken und Sichtschutzzäunen herrschen alles andere als idyllische Zustände. Die Kleingärtner sind sich untereinander nicht grün. Die einen ziehen biodynamisches Gemüse, erlauben ihren Kindern nur Kekse ohne Zucker und beäugen alle misstrauisch, die sich nicht vegan ernähren. Die anderen schimpfen gegen die „Pflanzenfaschisten“, die Kirschlorbeer für eine mittlere Katastrophe halten, und werfen aus Protest tierisches Fleisch auf den rauchenden Holzkohlegrill. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) müssen sich tief in das Biotop eingraben.

Sind giftige Pflanzen die Todesursache?

Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und Silke Haller (Christine Urspruch) tüfteln derweil in der Rechtsmedizin an der Todesursache. Die Assistentin kann den Professor gerade noch davon abhalten, Hundewelpen in der Mikrowelle zu grillen. Stattdessen explodieren reihenweise Hühnereier. Und der alte weiße Mann Boerne muss für jede unflätige Bemerkung Bargeld in die „Miese-Sprüche-Kasse“ stecken.

Tatort: Unter Gärtnern : Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Unter Gärtnern“

Die Schauspieler des heutigen „Tatorts“

Frank Thiel – Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Silke Haller – Christine Urspruch

Wilhelmine Klemm – Mechthild Großmann

Mirko Schrader – Björn Meyer

Herbert „Vadder“ Thiel – Claus D. Clausnitzer

Sabine Schmidt – Sibylle Canonica

Ulrich Winer – Hans-Uwe Bauer

Vera Winer – Almut Zilcher

Olga Ledowaja – Margarita Breitkreiz

Emilia Hilgert – Darja Mahotkin

Max Zissler – Harry Schäfer

Klaus Karger – Tobias van Dieken

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

