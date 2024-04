„Tatort“-Vorschau aus München: Anschauen und im Notfall: Augen zu

9 Die Spurensuche beginnt in der Kanalisation. Foto: BR/Bavaria Fiction/Linda Gschwentner

Vor laufender Videokamera wird eine Frau stundenlang gefoltert und letztlich getötet. Mit diesem brutalen Fall haben es die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr in „Schau mich an“ zu tun.











Es ist nicht einfach, eine Empfehlung für den kommenden Sonntagabend zu geben. Denn einerseits ist „Schau mich an“, der neue Tatort aus München, extrem gut, packend und fesselnd, ja sogar streckenweise kurz vorm Thriller. Und auf den letzten Metern vorm Abschied der Altmeister Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayer (Udo Wachtveitl) lassen sich deren Fans wohl kaum einen ihrer Fälle entgehen. Aber – und das muss man sehr deutlich sagen – es ist extrem harter Stoff. Denn es geht nicht nur um einen brutalen Femizid, bei dem die Leiche der Frau zerstückelt und in einen Koffer gepackt in einem Abwasserkanal auftaucht. Sondern von den Taten des Mannes, auf dessen Konto der Mord geht, existieren auch Videos im Internet, die die Verbrechen zeigen. Und das ist schon sehr belastend, auch wenn der Tatort keine Details zeigt. Also sollte, wer das nicht verkraftet, lieber ausnahmsweise nicht einschalten – oder ein großes Kissen zum Dahinter-Verkriechen bereithalten.

Die Handlung des heutigen Tatorts

Die Ermittler bekommen nach dem Fund der Leiche die Aufzeichnung aus den Tiefen des Internets auf den Schreibtisch. Und einen Videoanruf vom Kollegen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) aus Wien. So finden sie bald heraus, dass der Urheber des Snuff-Videos vor laufender Kamera auch schon Tiere zu Tode gequält hat. Sie befürchten, dass er nun weitere Menschen in seine Gewalt bringen und gefährden könnte – leider zu Recht. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Schau mich an“ heißt der sehenswerte Tatort mit Ekelfaktor. Mit Tempo und – das können wohl nur die Münchner – Witz, der nichts an der Brutalität verharmlost, treten Batic und Leitmayer zum 96. Mal an, mit einem immer stärker werdenden Kalli (Ferdinand Hofer), der in höchste Gefahr gerät.

Tatort: Schau mich an. Sonntag, 20.15, ARD

Der Trailer zu „Schau mich an“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Ivo Batic (Miroslav Nemec)

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl)

Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer)

Claudia Paulsen (Paulina Morisse)

Lukas Wagner (Sammy Scheuritzel)

Lisa Berger (Aenne Schwarz)

Paul Reiser (Emil Vorbrugg

Richy Semmler (Stefan Betz)

Hausmeister (Gerhard Wittmann)

Erika Reiser (Katja Bürkle)

Franziska Schwarz (Pauline Fusban)

Dimitrij (Niklas Mitteregger)

Nachbarin (Heike Werntgen)

Schauspiellehrer (Thomas Reisinger)

als Gäste

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer)

Kenny (Joshua Kimmich)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD