9 Mit einer schweren Kopfverletzung landet Borowski (Axel Milberg) auf der Intensivstation. Foto: NDR/ARD/Thorsten Jander

Im Kieler „Tatort: Borowski und die große Wut“ ermitteln der Kommissar und seine Kollegin Mila Sahin auf Solo-Pfaden.















Link kopiert

Ein Kommissar, der mit blutender Kopfwunde wie ein Mordopfer auf Großstadtbeton gebettet ist? „Borowski und die große Wut“ bereitet die Fans des Ermittlers aus Kiel mental auf den Abschied Axel Milbergs vom „Tatort“ vor. Seit zwei Jahrzehnten prägt der Schauspieler den Krimi; 2025 macht er Schluss, 2026 übernimmt Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik).

Die Handlung des heutigen Tatort

Die hat im aktuellen Fall schon viel zu tun. Denn Dickschädel Borowski fügt sich, nachdem er eine Attacke mit einem Schnitzelklopfer überlebt hat, widerwillig den Anweisungen einer Ärztin und bleibt im Krankenhaus, wenn auch nicht immer im Bett. Seine Erinnerungssplitter scheinen nur wirre Träume. Doch dann taucht eine zweite Leiche auf, die zu den Puzzleteilen passt.

Eine Gewalttat aus dem Nichts steht am Beginn: Eine Radfahrerin wird von einer wütenden Passantin vor einen Lkw geschupst und stirbt. Borowskis Ermittlungen an der benachbarten Schule werden relevant: Dort befragte er auch Celina, die seine Nummer notierte. Als deren Schwester Finja sich bei Borowski meldet und behauptet, von Celina entführt worden zu sein, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und der Ermittler. Sahin hält Celina für gefährlich, Borowski versucht in Telefonaten, die junge Frau zu verorten, moralisch wie geografisch. Das Resultat ist kein Standardkrimi, eher eine Studie darüber, was Väter Töchtern und Männer Frauen antun – bis eine zurückschlägt. Das Autorenpaar Eva und Volker A. Zahn erhielt dafür beim Festival des deutschen Films den Ludwigshafener Drehbuchpreis, Friederike Jehn wurde für die „Beste Regie“ ausgezeichnet.

Tatort: Borowski und die große Wut: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Borowski und die große Wut“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Klaus Borowski (Axel Milberg)

Mila Sahin (Almila Bagriacik)

Roland Schladitz (Thomas Kügel)

Dr. Kroll (Anja Antonowicz)

Sascha Seibert (Roger Bonjour)

Celina Lüppertz (Caroline Cousin)

Maren Puttkammer (Sophie von Kessel)

Philip Krautkrämer (Joel Williams)

Pfleger Ömer (José Barros)

Finja (Jil)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD