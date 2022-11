7 Das Kripoteam Schnabel (Martin Brambach, Mitte, Karin Gorniak (Karin Hanczewski, links) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) erfährt erst durch eine öffentliche Videobotschaft von der Entführung. Foto: MDR/MadeFor/Marcus Glahn

Das „Tatort“-Team aus Dresden bekommt es in „Katz und Maus“ mit einem irren Psychopathen und wilden Verschwörungsmythen zu tun.















Endlich Feierabend, doch dann kommt alles anders. Die skrupellose Boulevardreporterin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) wird auf offener Straße verschleppt. Ihr Entführer wendet sich via Videobotschaft an die Öffentlichkeit: Hinter einer gruseligen Mausmaske versteckt, diktiert er der Dresdener Polizei und Öffentlichkeit sein Anliegen. Der Entführer behauptet, in Dresdner Kellern würden 150 verschwundene Kinder festgehalten. Sollte die Polizei diese nicht binnen 24 Stunden befreien, stirbt seine Geisel. Für Peter Michael Schnabel (Martin Brambach), Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und die Vernunft. Als sich Kommissariatsleiter Schnabel an die Öffentlichkeit wendet, eskaliert die Lage. Und alles wird noch schlimmer.

Die Handlung des heutigen Tatort

Mit der sehenswerten Episode „Katz und Maus“ (Regie: Gregory Kirchhoff, Buch: Jan Cronauer und Stefanie Vieth) taucht der „Tatort“ aus Dresden tief ein in die Welt der völlig entrückten Verschwörungsfantasien. Doch so abstrus und überzeichnet die Motive des Entführers erscheinen mögen, sie finden sich mittlerweile eins zu eins im realen Leben wieder: Im Dezember 2016 stürmte in Washington D.C. ein bewaffneter Mann eine Pizzeria, um dort angeblich im Keller festgehaltene Kinder zu befreien. Er gab mehrere Schüsse ab, stellte aber unter anderem fest, dass es dort weder Kinder noch einen Keller gab. Niemand wurde verletzt, der Angreifer festgenommen. Der Popstar Robbie Williams erklärte in einem Interview 2020, dass die als „Pizzagate“ bekannt gewordene Geschichte nicht widerlegt sei.

Der Trailer zu „Katz und Maus“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

► Oberkommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski)

► Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel)

► Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach)

► Michael Sobotta (Hans Löw)

► Zoe Sobotta (Alida Bohnen)

► Nathalie Kissel (Christina Hecke)

► Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz)

► Achim Burkhard (Kai Ivo Baulitz)

► Holger Kirbach (Paul Ahrens)

► Artur Troschitz (Mateo Wansing Lorrio)

► Philipp Laupheimer, Kriminaltechniker (Yassin Trabelsi)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar und können aus Jugendschutzgründen nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste die aktuelle „Tatort"-Folge auch als Livestream

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD