11 Boerne ermittelt Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Wir haben gesehen: „MagicMom“. Das „Tatort“-Team aus Münster wühlt tief im Sumpf der sozialen Medien. Hat sich das Anschauen gelohnt?















Was taugt „MagicMom“? Der neue „Tatort“ aus Münster im Schnellcheck:

Die Handlung in zwei Sätzen Evita Vogt (Laura Louisa Garde) ist erfolgreiche Influencerin, hat zwei süße Kinder, einen schmucken Mann (Golo Euler) und wohnt in einem luxuriösen Haus. Warum hat sich „MagicMom“ das Leben genommen?

Zahl der Leichen 1

Dramaturgie Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) sind nicht gerade das, was man Digital Natives nennt. Beide können zwar ein Smartphone leidlich bedienen, haben aber ansonsten wenig Ahnung von Klicks, Likes oder gar Hatern. Sie ermitteln auf komplett unbekanntem Terrain. Boerne fängt tatsächlich Feuer und versucht sich als „Medizinfluencer“. Lustig: In kleinen Einspielern sieht man den Herrn Professor als Erklärbär in Instagram-Optik, inklusive eingeblendeter Herzchen.

Harte Nuss Schnell wird klar: Das Internetsternchen wurde erst post mortem an die Decke gehängt. Der Tod trat schon vorher durch Ersticken ein. Doch was war der Auslöser für den anaphylaktischen Schock? Der geniale Professor Boerne ist ratlos und – quasi seit Menschengedenken zum ersten Mal – fast sprachlos. „Er hat ein Boern-out!“, scherzt Thiels Assistent Schrader. Für den Spruch gibt es ein „Like“ – Daumen hoch! Am Ende war’s der Gatte, versehentlich. „Ich wollte nie, dass sie stirbt. Ich wollte nur, dass sie mich braucht.“ Der Ehemann wollte sich als Retter aufspielen. Ging leider schief.

Auf die Ohren Der heimliche Star der Produktion ist der Alleinunterhalter auf dem Münsteraner Stadtfest, dessen Stimme ganz entfernt nach Jan Josef Liefers klingt. Es ist der Wuppertaler Musiker Rolf Kuhn, der seinen Schlager „Für mich wie bestellt“ trällert. Ohrwurm-Alarm!

Unser Fazit Die Münsteraner können auch einfach mal ermitteln – ohne albernen Klamauk, ohne eine total an den Haaren gezogene Geschichte, fast schon klassisch, dieser „Tatort“. Lustige Sprüche gab’s trotzdem jede Menge. Und für die brauchte man noch nicht einmal einen völlig speziellen Humor.

Spannung Note 3; Logik Note 2