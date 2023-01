Späte Rache am sadistischen Nazi

11 Stern (Lisa Bitter, li.) kommt überraschend bei Odenthal (Ulrike Folkerts, Mitte) vorbei, weil sie deren Tante (Ursula Werner) aushorchen will. Was führt die ehemalige Staatsanwältin im Schilde? Foto: SWR/Benoît Linder

Eigentlich nur ein harmloser Verwandtenbesuch. Doch die Tante von Kommissarin Odenthal stößt einen Mord im Altersheim an – und bringt die Nichte in Nöte.















Was taugt „Tatort: Lenas Tante“ “. Der neue „Tatort “ aus „Ludwigshafen “ im Schnellcheck

Die Handlung in zwei Sätzen Ein 96 Jahre alter Senior wird ermordet. Ausgerechnet die Tante der Kommissarin Odenthal hat mitgeholfen, dass ein anderer Heimbewohner die sadistischen Morde des einstigen Nazi-Schergen rächt.

Zahl der Leichen 2

Bürokratie Besser könnte der Spruch nicht passen als hier im Krematorium: „Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare“. Dass der alte Herr bei lebendigem Leib verbrannt wurde, wurde durch die Bürokratie trotzdem nicht verhindert.

Querdenker Leider ist die Figur des Enkels (Niklas Kohrt) des Toten nicht so abwegig. Er leugnet die Nazi-Gräuel, wettert gegen den Staat und „das System“ und singt Nazi-Lieder am Grab des Opas.

Arroganz So eine Tante wünscht man keinem. Ständig nörgelt Dr. Odenthal (Ursula Werner), dass ihre Nichte in Ludwigshafen versauere – „Provinz! Finsterste Provinz!“ Lena (Ulrike Folkerts) hätte Karriere machen sollen bei der Polizeiakademie in, natürlich, Berlin.

Unser Fazit Ein origineller Fall, wie man ihn noch nicht so häufig gesehen hat. Deutsche Geschichte wurde klug mit den Schattenseiten des aktuellen Pflegesystems kombiniert. Auch die innere Zerrissenheit der Kommissarinnen gab dem Krimi Würze.

Spannung Note 2; Logik Note 2