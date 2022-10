8 Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt im „Tatort“ auch auf dem Fußballplatz. Foto: NDR/Christine Schroeder

Kommissarin Lindholm ermitteln im Göttinger Flüchtlingsmilieu: Der „Tatort – Die Rache an der Welt" packt damit zum Doppeljubiläum ein heißes Eisen an. Lohnt sich das Einschalten?















Ein Triebtäter geht um im beschaulichen Unistädtchen. Der „Wikinger“, so sein Name in der Göttinger Presse, bedroht seit Monaten Frauen mit einem Messer und nötigt sie zu sexuellen Handlungen. Getötet hat er bisher nicht. Doch nun liegt eine junge, blonde Joggerin tot im Wald. Ermordet. Vom Wikinger?

Für Lindholm ist nichts undenkbar

Die Studentin war in der Flüchtlingshilfe tätig, gab Deutschkurse. In der Nähe des Leichenfundorts versuchen sich zur gleichen Zeit Flüchtlinge an einem Fußballrekord. Könnte der Mörder also auch aus ihren Reihen stammen? Für Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ist nichts undenkbar. Obwohl ihr Chef sie gern von dieser Spur weg hätte, er fürchtet zu viel Wirbel, gar die Unterstellung von Rassismus.

Erinnerungen an den Fall in Freiburg

Der „Tatort – Die Rache an der Welt“ zu Lindholms Doppeljubiläum, ihr 30. Fall in 20 Jahren, fasst so manches heiße Eisen an. Erinnerungen an den Mord an einer Studentin in Freiburg im Jahr 2016 werden wach, der damals die ohnehin schon hitzig geführte Flüchtlingsdebatte befeuerte. Als Täter wurde schließlich ein afghanischer Asylbewerber überführt und zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem „Tatort“ treffen nun unter anderem Klischees, Vorverurteilung, falsch verstandene Toleranz und veraltete Fahndungsmethoden aufeinander.

Verzicht auf Spielereien

Angenehm ist dabei, dass der 1212. Fall der Reihe auf Spielereien verzichtet. Auch der Zickenkrieg zwischen Lindholm und Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) scheint beigelegt. „Die Rache an der Welt“ ist stattdessen ein klassisch inszenierter Sonntagskrimi, der gesellschaftliche Probleme aufgreift, letztlich aber keine Lösungen anbietet – und dies auch gar nicht will.

Tatort. Sonntag, ARD, 20.15 Uhr

Die Schauspieler des heutigen „Tatorts“

► Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm)

► Florence Kasumba (Anaïs Schmitz )

► Mala Emde (Jelena)

► Sascha Alexander Gersak (Henry)

► Leonard Carow (Elmo)

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 9. Oktober, 20.15 Uhr, ARD