1 Ein Programmpunkt ist der Pliensauturm in Esslingen: In der Nacht des offenen Denkmals werden zwischen 18 und 23.15 Uhr Führungen angeboten. Foto: Roberto Bulgrin

Kulturdenkmals dürfen nicht unter einem Schutzschild verstauben. Zur Nacht und zum Tag des offenen Denkmals werden sie in Esslingen mit Leben gefüllt. Am Samstag, 10. September, ab 18 Uhr und am Sonntag, 11. September, gibt es Kulturspuren.















Miss Marple geht in Rente. Hercule Poirot hört auf. Sherlock Holmes hängt Pfeife und Lupe an den Nagel. Die bekannten Meisterschnüffler bekommen nämlich Konkurrenz. Denn Besucherinnen und Besucher der Nacht und des Tags des offenen Denkmals werden zu Kulturdetektiven. Sie können am Samstagabend, 10. September, und am Sonntag, 11. September, in Esslingen auf die Pirsch gehen und sich unter einem breiten Angebot das für sie Passende heraussuchen. Die Veranstaltungen stehen unter der Überschrift „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Das Programm ist in diesem Jahr noch um eine Spur exquisiter: Esslingen wird 2022 zur baden-württembergischen Eröffnungsstadt des landesweiten Tages des offenen Denkmals.